24.02.2022 13:00 Uhr

München: In einigen bayerischen Großstädten sind erste Mahnwachen und Demonstrationen für die Ukraine angekündigt worden. So zum Beispiel am Abend in Fürth und in Nürnberg. In Erlangen sind bereits zwei Friedensdemos für Samstag angemeldet. Außerdem soll am Münchner Stachus am Samstag eine Demo stattfinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 13:00 Uhr