Mehrere Bauarbeiter in Hamburg von Gerüst gestürzt - fünf Tote

Hamburg: Auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind fünf Arbeiter in den Tod gestürzt. Das gab ein Feuerwehrsprecher bekannt. Laut Medienberichten brach ein Gerüst bei Arbeiten an einem Aufzugschacht in sich zusammen. Demnach sind von dem Unglück noch weitere Bauarbeiter betroffen. Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle für das Überseequartier. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels. Derzeit läuft ein Einsatz mit dutzenden Rettungskräften.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2023 10:45 Uhr