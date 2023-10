Mehrere Arbeiter sterben in Hamburg bei Einsturz eines Baugerüsts

Hamburg: Nach dem Einsturz eines riesigen Gerüstes auf einer Baustelle in der Hafencity suchen die Rettungskräfte weiter nach vermissten Bauarbeitern. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, stapeln sich die Trümmerteile vom Untergeschoss bis in den zweiten Stock eines Fahrstuhlschachtes. Entsprechend kompliziert seien die Arbeiten vor Ort. Die Schwierigkeit bestehe darin, dass man sich Stockwerk für Stockwerk erstmal an die Einsatzstelle bis nach unten hin herantasten müsse. Sicher ist inzwischen, dass mindestens drei Bauarbeiter den Einsturz des Gerüstes nicht überlebten, ein Mann sei lebensgefährlich verletzt geborgen worden. Zunächst war von fünf Toten die Rede gewesen. Die Großbaustelle für das sogenannte Überseequartier ist inzwischen komplett evakuiert worden. Hier sollen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels entstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 14:00 Uhr