Mehrere antisemitische Vorfälle in Deutschland am Wochenende

Erfurt: Nach einem offenbar antisemitischen Vorfall in der thüringischen Stadt sind zwei Männer vorübergehend festgenommen, inzwischen aber wieder freigelassen worden. Die beiden werden verdächtigt, in der vergangenen Nacht Zettel vor der Erfurter Synagoge angezündet zu haben. Auf den Schreiben hatten andere Menschen ihre Solidarität mit Israel bekundet. Bei den Männern handelt es sich laut Thüringens Innenminister Maier um Asylbewerber aus Libyen. Maier sprach sich für deren Ausweisung aus, sollte sich der Verdacht bestätigen. Ministerpräsident Ramelow verlangte eine schnelle Reaktion des Staates. In Frankfurt hat unterdessen ein anderer antisemitischer Vorfall juristische Konsequenzen: Die Jüdische Gemeinde stellte Strafanzeige gegen drei Männer, die gestern laut Polizei einen Rabbiner und einen anderen Mann beleidigt hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 20:30 Uhr