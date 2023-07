Mehrere Angeklagte für Terroranschläge in Brüssel schuldig gesprochen

Meldungsarchiv - 26.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Im Prozess um die Brüsseler Terror-Anschläge von 2016 mit 32 Toten sind zwei Hauptverdächtige schuldig gesprochen worden. Ein belgisches Gericht verurteilte beide wegen "terroristischen Mordes". Das Strafmaß für die insgesamt acht Verurteilten in dem Mammut-Prozess wird später verkündet. In Brüssel hatten sich im März 2016 drei Selbstmordattentäter am Flughafen und in einer U-Bahn-Station in die Luft gesprengt. Dabei wurden 32 Menschen getötet und hunderte verletzt. Zu den Taten bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 06:00 Uhr