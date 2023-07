Mehrere Angeklagte für Terroranschläge in Brüssel schuldig gesprochen

Meldungsarchiv - 26.07.2023 01:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brüssel: Im Zusammenhang mit den Selbstmordanschlägen in Brüssel im März 2016 hat ein Geschworenengericht in der belgischen Hauptstadt sechs Angeklagte wegen terroristischer Morde schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll ab September festgelegt werden. Unter den Verurteilten war Salah Abdeslam, der in Frankreich wegen seiner Beteiligung an den Terroranschlägen in Paris 2015 bereits eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Bei den Anschlägen in Brüssel kamen insgesamt 32 Menschen ums Leben. Zum Abschluss des größten Prozesses in der belgischen Justizgeschichte listete der oberste Richter die Namen der Opfer auf, bevor er die Entscheidungen und Erklärungen der zwölfköpfigen Jury verlas.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2023 01:00 Uhr