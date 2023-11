Mehrere Aktionen zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen

Berlin: Zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen fordern kirchliche Frauenverbände und das Deutsche Institut für Menschenrechte einen stärkeren Einsatz der Politik. Das Recht müsse reformiert und häusliche Gewalt in das Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen werden. Ähnlich äußerte sich Innenministerin Faeser. Die Hemmschwelle für Betroffene, Anzeige zu erstatten, müsste gesenkt werden. Unter dem Motto "Gewalt kommt nicht in die Tüte" werden in bayerischen Bäcker-Filialen Tüten mit Infozetteln über Hilfsangebote verteilt. Außerdem gibt es in München heute um 14 Uhr eine Kundgebung in der Innenstadt. Im vergangenen Jahr verzeichnete das Bundeskriminalamt mit rund 240-tausend Fällen von häuslicher Gewalt, eine Zunahme um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 13:00 Uhr