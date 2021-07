Mehr Weinanbau in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 02.07.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: In Deutschland wird immer mehr Wein angebaut. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, gibt es inzwischen in allen Bundesländern - außer den Stadtstaaten - Weinanbau-Gebiete. Die Gesamtfläche lag im vergangenen Jahr um ein Prozent höher als 2009. Mehr als die Hälfte dieser Flächen liegt demnach in Rheinland-Pfalz. Immer häufiger setzen die Winzer inzwischen auf weiße Rebsorten. Zudem werden neue Sorten angebaut, die bisher nur in südlicheren Regionen reif wurden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 14:00 Uhr