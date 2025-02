Mehr Schiffe sollen unter deutscher Flagge fahren

Hamburg: In Deutschland ist die Reform der sogenannten Flaggenstaatsverwaltung in vollem Gange. Wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte, arbeiteten Behörden derzeit daran, dass künftig mehr Redereien die deutsche Flagge für ihre Schiffe nutzen. Bislang fahren die meisten Schiffe der deutschen Handelsflotte unter ausländischer Flagge: Ende 2024 waren es rund 85 Prozent. Hintergrund seien zu viele bürokratische Hürden und zu hohe Kosten, so der Verband Deutscher Reeder. Angestoßen hatte die Reform das Bundesverkehrsministerium. Ein Schiff gehört laut dem Völkerrecht zu dem Staat, unter dessen Flagge es fährt. Auf Schiffen unter deutscher Flagge gilt deshalb etwa deutsches Arbeitsrecht.

