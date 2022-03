Mehr Rechte bei Verbraucherverträgen treten in Kraft

Russische Truppen greifen weiterhin Städte in der Ukraine an

Kiew: Die Angriffe des russischen Militärs in der Ukraine halten an. In der zweitgrößten Stadt Charkiw sind nach ukrainischen Angaben russischen Raketen eingeschlagen. Dabei seien Wohngebiete und ein Stadtverwaltungsgebäude getroffen worden. Die russischen Truppenbewegungen in Richtung der Hauptstadt Kiew gehen ebenfalls weiter. Auf US-Satellitenbildern ist ein Konvoi aus russischen Militärfahrzeugen zu sehen, der über 60 Kilometer lang sein soll. Zuvor war man von 27 Kilometern ausgegangen. Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist der russische Vormarsch auf Kiew in den vergangenen 24 Stunden kaum vorangekommen. Hintergrund seien wahrscheinlich logistische Probleme, heißt es. Überprüfen lassen sich alle diese Angaben nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2022 11:00 Uhr