Mehr Kinder leiden unter motorischen Entwicklungsstörungen

Hannover: Wegen fehlender Bewegung leiden Kinder und Jugendliche in Deutschland zunehmend unter motorischen Entwicklungsstörungen. Wie aus einer Untersuchung der KKH-Krankenkasse hervorgeht, ist der Anteil der Diagnosen bei Sechs- bis 18-Jährigen zwischen 2012 und 2022 um knapp die Hälfte gestiegen. So zeigen sich Defizite beim Laufen und Klettern sowie in der Feinmotorik, also den Bewegungen von Händen und Fingern oder Gesicht. Besonders betroffen sind Jugendliche. Bewegungsmangel in jungen Jahren hat einen erheblichen Einfluss auf die körperliche Fitness. Das führt zu Einbußen bei Ausdauer, Beweglichkeit, Muskelkraft und Koordinationsfähigkeit und kann langfristig körperliche wie seelische Folgen für junge Menschen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 12:00 Uhr