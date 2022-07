Mehr junge Menschen entscheiden sich für Pflegeberuf

Messerangreifer von Würzburg muss in die Psychiatrie

Würzburg: Der Mann, der in Würzburg vor mehr als einem Jahr bei einem Messerangriff drei Frauen getötet hat, kommt in die Psychiatrie. Diese Entscheidung hat das Landgericht Würzburg am Vormittag verkündet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Somalier allein für das Blutbad verantwortlich ist. Zwei unabhängigen Gutachten zufolge ist er allerdings psychisch krank und demnach schuldunfähig. Er muss nun so lange in der Psychiatrie bleiben, bis er als geheilt gilt und keine Gefahr mehr von ihm ausgeht. Der Mann hatte im Juni vergangenen Jahres in der Würzburger Innenstadt drei ihm unbekannte Frauen mit einem Messer getötet. Neun Menschen verletzte er bei dem Angriff, vier von ihnen schwer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2022 11:15 Uhr