Mehr freiwillige Ausreisen in Bayern seit Start der Bezahlkarte

München: Seit der Einführung der Bezahlkarte in Bayern für Asylbewerber hat sich die Zahl der freiwilligen Ausreisen merkbar erhöht. Das teilte das bayerische Innenministerium mit. Von Juli bis Dezember des vergangenen Jahres sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 2.000 angestiegen- Von knapp 6.000 auf rund 8.000 Ausreisen. Seit Juni 2024 gibt es die Bezahlkarte in Bayern flächendeckend. Die Staatsregierung hatte sie eingeführt, um zu verhindern, dass Asylbewerber in Deutschland ausgehändigtes Geld ins Ausland überweisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2025 06:00 Uhr