Mehr Fahrgäste bei bayerischen Verkehrsbetrieben

Fürth: In Bayern nutzen immer mehr Menschen Busse und Bahnen. Wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitgeteilt hat, haben die Verkehrsbetriebe im vergangenen Jahr knapp 1,2 Milliarden Personen transportiert. Das ist knapp ein Drittel mehr als im Vorjahr, aber weniger als vor dem Ausbruch der Pandemie. Zugelegt hat demnach vor allem der Gelegenheitsverkehr: also Ausflugsfahrten und Fahrten mit gemieteten Omnibussen. Auch die Fernbusbetreiber registrierten deutlich mehr Fahrgäste - das Plus betrug mehr als 185 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2023 13:00 Uhr