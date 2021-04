Mehr Fälle von Blutgerinnseln nach Astrazeneca-Impfungen in Großbritannien

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In Großbritannien sind laut den Behörden nach Astrazeneca-Impfungen 30 Fälle von seltenen Blutgerinnseln aufgetreten. Dies seien 25 Fälle mehr als bisher gemeldet, hieß es. Nach der Verwendung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes habe es keine derartigen Berichte gegeben, teilte die britische Arzneimittelbehörde mit. Man glaube, dass die Vorteile des AstraZeneca-Impfstoffs dennoch das mögliche Risiko von Blutgerinnseln überwiegen würden, so die Behörde. In Deutschland war nach dem Auftreten mehrerer Fälle von Hirnvenenthrombosen die Impfempfehlung für Astrazeneca geändert worden. Das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers soll nur noch an Menschen über 60 Jahren verabreicht werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.04.2021 04:00 Uhr