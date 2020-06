Mehr Corona-Infizierte in Gütersloh, R-Wert in Deutschland wieder unter 1

Nachrichtenarchiv - 28.06.2020 07:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Nach den vielen Corona-Fällen bei der Fleischfirma Tönnies verzeichnet der Kreis Gütersloh steigende Fallzahlen in der übrigen Bevölkerung. Nach offiziellen Angaben sind binnen einer Woche 75 Menschen positiv getestet worden, die keinen Bezug zum Unternehmen Tönnies haben. Für die Behörden ist das ein, so wörtlich, merklicher Anstieg. Als Grund dafür zieht der Kreis aber auch in Betracht, dass derzeit deutlich mehr getestet wird als zuvor. - Das Robert-Koch-Institut meldet für ganz Deutschland heute früh 256 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Die Reproduktionszahl liegt wieder deutlich unter dem Wert 1 - das bedeutet, dass sich die Ausbreitung der Ansteckungen verlangsamt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.06.2020 07:30 Uhr