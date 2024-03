Mehr Beschäftigte wollen ihren Job wechseln

Nürnberg: Viele Beschäftigte in Deutschland sind zunehmend bereit, den Arbeitsplatz zu wechseln. Das zeigt eine Umfrage des Beratungsunternehmens Gallup. Darin stimmten nur rund 53 Prozent der Befragten der Aussage vollständig zu, sie beabsichtigten, in einem Jahr noch bei derselben Firma beschäftigt zu sein. 2018 lag dieser Anteil noch bei rund 78 Prozent, seither ist er kontinuierlich zurückgegangen. Laut der Umfrage sinkt auch die Unternehmens-Bindung und das Vertrauen der Beschäftigten in die Perspektiven ihres Betriebs. Auch vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg heißt es, dass es eine verstärkte Wechselbereitschaft auf dem Arbeitsmarkt gibt. Ein Grund: Die aktuell guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

