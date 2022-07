Mehr Behördengänge in Bayern sind jetzt digital möglich

Flughafen München erwartet 40 000 Flüge in den Ferien

München: Der Münchner Flughafen erwartet in den Sommerferien etwa 40.000 Flüge und appelliert an alle Passagiere, beim Einchecken einen Zeitpuffer von zweieinhalb Stunden einzurechnen. Obwohl die Fluggesellschaften ihr Angebot reduziert haben, werden zwischen Ferienbeginn am 29. Juli und Ferienende am 12. September bis zu 900 Starts und Landungen am Tag erwartet. Auch am zweitgrößten deutschen Airport herrscht - wie andernorts auch - nach Corona Personalmangel. Trotzdem liegt der Luftverkehr innerhalb Deutschlands nach Angaben der Flugsicherung wieder bei gut drei Viertel des Vorkrisenniveaus - durch den Ukraine-Krieg in einzelnen Bereichen sogar darüber.

