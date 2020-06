Mehr Bedürftige versorgen sich wegen Corona-Krise bei Tafeln

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Tafeln in Deutschland müssen wegen der Corona-Krise immer mehr Menschen versorgen. Der Vorsitzende des Vereins Tafel Deutschland, Brühl, sagte, man habe in den letzten Wochen eine neue Form der Not erlebt. Es kämen vermehrt jüngere Menschen, die bis vor kurzem überhaupt nicht auf die Tafeln angewiesen waren und nun vor Erleichterung weinten, weil sie etwas zu essen bekommen. Gleichzeitig zeigte sich der Tafel-Vorsitzende besorgt um Menschen, die schon vor der Corona-Pandemie zu den Tafeln kamen. Vor allem ältere Menschen blieben aus Angst vor Ansteckung zuhause.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 11:00 Uhr