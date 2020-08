Mehr Baugenehmigungen für Wohnungen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: In Bayern ist die Zahl der Baugenehmigungen im ersten Halbjahr um 4,3 Prozent gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, haben die Behörden insgesamt 37.000 Projekte genehmigt. Der Großteil davon sind Neubauten und nur ein geringer Teil Umbauten von bestehenden Häusern. Einen besonders starken Zuwachs gab es bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Auch regional bestehen erhebliche Unterschiede: Spitzenreiter war Oberfranken mit knapp 23 Prozent mehr Baugenehmigungen, die Oberpfalz Schlusslicht mit minus 14 Prozent. Mit Abstand am meisten wird in Oberbayern gebaut. Hier kann bei mehr als 15.000 Projekten der erste Spatenstich erfolgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.08.2020 13:15 Uhr