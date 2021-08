Mehr Baugenehmigungen für Wohnungen im ersten Halbjahr

Erste Bundeswehrmaschine für Evakuierungsaktion nach Afghanistan gestartet

Kabul: Die wohl größte Evakuierungs-Aktion der Bundeswehr ist angelaufen. In den frühen Morgenstunden startete eine erste Bundeswehrmaschine, um deutsche Staatsangehörige und einheimische Helfer aus Afghanistan zu holen. An Bord sollen unter anderem Fallschirmjäger sein, um die Aktion abzusichern. Eine zweite Maschine soll im Laufe des Tages losfliegen. 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft waren bereits in der Nacht mit einer amerikanischen Maschine ins Golfemirat Katar ausgeflogen worden. Am Flughafen in Kabul spielten sich zum Teil dramatische Szenen ab. Hunderte Menschen versuchten panisch einen freien Platz in einem der Flugzeuge zu ergattern. Einige stürmten das Rollfeld oder kletterten über Drehleitern. Der Flughafen Kabul teilte mit, dass keine kommerziellen Flüge mehr stattfinden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.08.2021 09:45 Uhr