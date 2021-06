Mehr als zwei Monate Wartezeit bei Handwerkern wegen Materialmangels

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Unterbrechung der Lieferketten durch die Lockdowns führt auch zu immer längeren Wartezeiten bei Handwerkern. Verbandspräsident Wollseifer zufolge dauert es inzwischen durchschnittlich 8,8 Wochen bevor man beim Bau oder Ausbau einen Termin bekommt. Es fehle an Holz, Metall, Kunststoff, Chips - praktisch an allem, was man für den Hausbau braucht. Außerdem seien die Preise dafür durch die hohe Nachfrage aus China und den USA exorbitant gestiegen. Wollseifer rief die Bundesregierung auf, Preisanpassungen bei der öffentlichen Auftragsvergabe auch für laufende Verträge zu ermöglichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 07:00 Uhr