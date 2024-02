Mehr als zwei Millionen in Bayern sehen "Fastnacht in Franken"

Veitshöchheim: Mehr als zwei Millionen Menschen haben am Abend die Live-Übertragung von "Fastnacht in Franken" im BR Fernsehen verfolgt. Das entspricht einem Marktanteil von gut 50 Prozent. Bei der Prunksitzung zeigten sich bayerische Politiker in fantasievollen Kostümen. Ministerpräsident Söder kam als Reichskanzler Bismarck verkleidet. Er begründete seine Kostümwahl mit den Worten, schon Ministerpäsident Strauß habe gesagt, in schweren Zeiten müssten die Bayern die letzten Preußen sein. Wirtschaftsminister Aiwanger von den Freien Wählern zeigte sich als Maurer, um ein Zeichen für das Handwerk zu setzen, wie er sagte. CSU-Landtagspräsidentin Aigner war als Zirkusdompteurin verkleidet, mit blonder Perücke und Peitsche. Grünen-Fraktionschefin Schulze erschien als Barbie mit blonden Locken. Das BR Fernsehen wiederholt die Sendung heute um 20.15 Uhr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2024 09:15 Uhr