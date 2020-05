Mehr als zwei Millionen Deutsche sind laut Umfrage in ihrer Existenz bedroht

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sehen sich gut zwei Millionen Menschen durch die Corona-Krise in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Postbank hervor, über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Weitere dreieinhalb Millionen Menschen verzeichnen demnach erhebliche finanzielle Einbußen. Zwölf Millionen Menschen rechnen mit leichteren Einschnitten. Damit muss insgesamt jeder Fünfte mit weniger Geld auskommen als vor der Krise.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2020 12:00 Uhr