Mehr als Zehntausend Mitarbeiter sind bei VW im Warnstreik

Wolfsburg: Mit flächendeckenden Warnstreiks macht die IG Metall gegen die milliardenschweren Sparpläne bei Volkswagen mobil. An fast allen deutschen Standorten legten am Vormittag mehr als Zehntausend Mitarbeiter zeitweise die Arbeit nieder. Im Stammwerk beteiligten sich Tausende an einem Demonstrationszug, direkt vor dem Vorstandshochhaus fand eine Kundgebung statt. In dem Konflikt geht es um die Bezahlung der rund 120.000 Beschäftigten in den Werken der Volkswagen AG, wo ein eigener Haustarif gilt. Hinzu kommen mehr als 10.000 Mitarbeiter bei VW Sachsen, für die 2021 eine Angleichung an den Haustarif vereinbart wurde. VW fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns zehn Prozent Lohnkürzung. Zudem stehen Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum. Die IG Metall will das verhindern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2024 12:45 Uhr