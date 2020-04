Mehr als zehn Menschen sterben bei Blutbad in Kanada

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ottawa: Im Osten Kanadas hat ein Mann mehr als zehn Menschen getötet. Nach Angaben der Behörden der Provinz Nova Scotia wurde der Täter nach einer etwa zwölfstündigen Verfolgungsjagd in einer Tankstelle von der Polizei erschossen. Die Ermittler gehen von einem Amoklauf aus. Es gibt mehrere Tatorte. Über das Motiv des Mannes ist bisher nichts bekannt. Kanadas Regierungschef Trudeau sprach von einer "schrecklichen Situation". Amokläufe sind in Kanada wegenn strengerer Waffengesetze deutlich seltener als zum Beispiel in den USA.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 01:00 Uhr