Mehr als tausend Teilnehmer bei Memminger Fischertag

Memmingen: In der schwäbischen Stadt ist der traditionelle Fischertag begangen worden. Nach Veranstalterangaben stiegen am Morgen mehr als 1.000 Teilnehmer mit Keschern in den Stadtbach, um Forellen zu fangen. Darunter war auch eine einzige Frau - sie hatte vor Gericht erstritten, dass sie bei der Männer-Veranstaltung dabei sein darf. Der Fischertag geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Der städtische Bach wurde einmal im Jahr leergefischt, um den Kanal zu reinigen. Das Spektakel ist allerdings umstritten. Tierschützer kritisieren den Fischertag als Tierquälerei.

