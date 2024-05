Mehr als tausend Menschen aus ukrainischer Region Charkiw evakuiert

Charkiw: Einen Tag nach dem Beginn einer großen russischen Bodenoffensive sind mehrere tausend Menschen aus dem grenznahen Gebiet evakuiert worden. Das teilte der Regionalgouverneur mit. Ihm zufolge waren in 24 Stunden 30 Ortschaften von russischen Artillerie- und Mörserangriffen betroffen. Ziel des russischen Militärs ist offenbar, eine Pufferzone in den Regionen Charkiw und Sumy zu errichten, um das ukrainische Militär daran zu hindern, die russische Seite unter Beschuss zu nehmen. Darüber hatte Russlands Präsident Putin bereits im März gesprochen. Die Offensive sei nicht überraschend gekommen, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videoansprache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 12:00 Uhr