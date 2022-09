Mehr als sechs Millionen profitieren von höherem Mindestlohn

Nachrichtenarchiv - 27.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wenn am kommenden Samstag der Mindestlohn erhöht wird, profitieren mehr als 6,6 Millionen Menschen in Deutschland davon. Das hat die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung errechnet. Unter denjenigen, die jetzt von der Erhöhung auf zwölf Euro profitieren, sind demnach 2,5 Millionen Vollzeitbeschäftigte. Von ihnen bekommt derzeit knapp jeder zehnte weniger als den neuen Mindestlohn. Unter Teilzeitbeschäftigten ist es jeder fünfte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kündigte für Morgen Info-Aktionen zur Mindestlohnerhöhung auf Bahnhöfen und Marktplätzen im gesamten Bundesgebiet an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2022 10:00 Uhr