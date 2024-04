Mehr als jeder Zehnte lebt in überfüllter Wohnung

Berlin: Die Wohnungsnot in Deutschland hat sich verschärft. Mehr als 9,5 Millionen Menschen leben in überfüllten Wohnungen - das zeigt eine Antwort des Statistischen Bundesamtes auf eine Anfrage von Sahra Wagenknecht. Betroffen ist damit mehr als jeder Zehnte in der Bevölkerung. Als überbelegt gelten Wohnungen, die im Verhältnis zur Zahl der Hausmitglieder zu wenige Räume haben - wenn zum Beispiel nicht jedes Kind ab 12 ein eigenes Zimmer zur Verfügung hat. Besonders oft leben Alleinerziehende mit ihren Kindern in zu kleinen Wohnungen. Kinder und Jugendliche leben sechsmal so häufig in überfüllten Wohnungen wie ältere Menschen ab 65. Diese haben oft mehr Platz haben als sie brauchen.

