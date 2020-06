Mehr als eine Million Corona-Infizierte in Brasilien

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brasila: In Brasilien ist die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen auf mehr als eine Million gestiegen. Damit wurden innerhalb eines Tages knapp 55.000 Neuinfektionen erfasst. Bisher hat es laut Gesundheitsamt fast 49.000 Todesfälle gegeben. Damit liegt Brasilien in den offiziellen Zahlen nur hinter den USA. Außerdem wird vermutet, dass die Zahlen deutlich höher liegen, denn in dem südamerikansichen Land wird nur relativ wenig getestet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 04:00 Uhr