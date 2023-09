Mehr als eine Million Besucher beim Tag des offenen Denkmals

Bonn: Der Tag des offenen Denkmals hat mindestens eine Million Besucher angelockt. Bei strahlendem Sonnenschein besichtigten Menschen in ganz Deutschland insgesamt rund 6.000 Denkmäler, von der Burgruine bis zur Industrieanlage. Alleine die Stadt Augsburg bot mehr als 50 Veranstaltungen, öffnete beispielsweise das Bert-Brecht-Haus und die olympische Kanuslalomstrecke von 1972. Die Eröffnungsveranstaltung fand in Münster statt. Dort wurde an den 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens erinnert, der den 30-jährigen Krieg beendete.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 19:00 Uhr