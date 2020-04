Mehr als eine Million bestätigte Corona-Infektionen in den USA

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen laut Johns-Hopkins-Universität auf mehr als eine Million gestiegen. Mehr als 57.000 Menschen sind den Wissenschaftlern zufolge an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität liegen meist etwas höher als die offiziellen Angaben der Weltgesundheitsorganisation oder der nationalen Behörden. Das liegt daran, dass die Universität sie regelmäßiger aktualisiert und auch nicht-offizielle Zahlen, etwa von lokalen Medien, mit einrechnet. Das US-Militär hat sich unterdessen bei den Menschen bedankt, die gegen die weitere Ausbreitung des Virus kämpfen. Zwei Kunstflug-Staffeln flogen in Formation über die Bundesstaaten New York, New Jersey und Pennsylvania. In den kommenden Wochen sind ähnliche Aktionen auch in anderen Bundesstaaten geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 00:00 Uhr