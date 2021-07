Mehr als eine Million Beschäftigte sind älter als 66

Yellen dämpft Erwartungen an an globale Steuerreform

Venedig: US-Finanzministerin Yellen hat die Erwartungen an die globale Steuerreform für Unternehmen gedämpft: Zum Abschluss des G20 Treffens in Venedig sagte sie, dass die erste Säule des Vorhabens wohl nicht vor dem nächsten Frühjahr fertig werde. Dabei geht es darum, dass große Konzerne mehr Steuern in Staaten mit großen Märkten zahlen - also dort, wo sie auch einen Großteil ihrer Gewinne machen. Dies sei technisch schwer umzusetzen. Optimistischer ist Yellen in Bezug auf die zweite Säule der globalen Steuerreform - da geht es um einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent. Der könne relativ schnell eingeführt werden. Insgesamt 132 Länder haben sich auf die Steuerreform verständigt. Sie zielt vor allem ab auf große Tech-Konzerne wie Amazon, Google und Facebook, die bislang in vielen Ländern kaum Steuern zahlen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 12:30 Uhr