Mehr als ein Dutzend Fluchtkorridore in der Ukraine geplant

Selenskyj richtet Appell an Mütter junger russischer Wehrpflichtiger

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat einen eindringlichen Appell an russische Mütter gerichtet. In einem Videoaufruf sagte er, schicken Sie Ihre Kinder nicht in den Krieg. Nach Selesnkyjs Worten richtet sich die Botschaft vor allem an die Mütter von Wehrpflichtigen. Er forderte sie auf, sofort zu handeln, wenn sie glaubten, ihre Söhne würden zum Kampf in die Ukraine geschickt. Russland hatte vor einigen Tagen zugegeben, dass nicht nur ausgebildete Soldaten, sondern auch junge Wehrpflichtige in der Ukraine eingesetzt werden. Davor hatte Präsident Putin das noch bestritten. Schon in den ersten Tagen des russischen Einmarschs in die Ukraine hatte es aber Berichte vom Einsatz sehr junger Wehrpflichtiger gegeben. Nato-Generäle vermuteten, dass die jungen Männer glaubten auf eine Übung geschickt zu werden. Im Internet häufen sich die Such-Aufrufe von russischen Müttern, die seit Wochen nichts von ihren Söhnen hören.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.03.2022 11:45 Uhr