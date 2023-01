Mehr als ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten steuert auf Rente unter 1200 Euro zu

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Bewölkt, gebietsweise Regen, maximal 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und in der Nacht bewölkt und verbreitet Regen. Nur nach Südwesten und in Richtung Alpen meist trocken. Lebhafter bis starker Wind. Höchstwerte am Tage 5 bis 11 Grad, nachts Tiefstwerte um 7 Grad. Es bleibt in den nächsten Tagen windig und bewölkt, ab und zu etwas Sonne, aber auch Regen. Am Sonntag auch Schneeregen. Nur im Süden am Samstag weitgehend trocken. Temperaturen zwischen 0 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2023 12:00 Uhr