Mehr als 90.000 Gläubige nehmen Abschied vom Papst

Am Samstag wird Papst Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt. Zuvor findet eine Trauerfeier im Petersdom statt, an der laut Vatikan mindestens 130 ausländische Delegationen teilnehmen wollen. 50 Staatschefs und zehn Monarchen werden demnach erwartet. Die deutsche Delegation wird von Bundespräsident Steinmeier und dem scheidenden Kanzler Scholz angeführt. Derzeit ist der offene Sarg des Papstes noch im Petersdom aufgebahrt. Hier haben bis zum Abend mehr als 90.000 Menschen Abschied von Franziskus genommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 21:00 Uhr