Mehr als 90 Festnahmen nach neuen Krawallen in Großbritannien

London: In Großbritannien breiten sich die nationalistischen und anti-muslimischen Proteste immer weiter aus. Bei schweren Ausschreitungen in mehreren Städten hat die Polizei am Abend mehr als 90 Menschen festgenommen. In Liverpool zum Beispiel bewarfen Randalierer Beamte mit Stühlen und Ziegelsteinen und feuerten Leuchtraketen ab. In der Stadt Hull wurden die Fenster eines Hotels eingeworfen, in dem Flüchtlinge leben. In mehreren Städten wurden Polizisten verletzt. Mancherorts gab es auch Gegenkundgebungen. Auslöser der Gewalt sind Falschmeldungen, wonach der mutmaßliche Messerstecher von Southport ein Asylbewerber sei. Der 17-Jährige soll bei einem Ferientanzkurs für Kinder drei Mädchen erstochen haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 11:00 Uhr