Mehr als 8.300 Göttinger müssen wegen Bombenentschärfungen aus ihren Wohnungen

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Göttingen: In der niedersächsischen Stadt müssen heute früh mehr als 8.300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Möglicherweise müssen sie bis morgen woanders unterkommen. In einer Baugrube werden vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Sie sollen untersucht und notfalls entschärft werden. Wer nicht zu Freunden kann, soll in Hotels und Evakuierungszentren unterkommen, teilte die Stadt Göttingen mit. Die betroffenen Anwohner sollten ihre Häuser bis um 6.30 Uhr geräumt haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2021 06:00 Uhr