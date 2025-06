Mehr als 80 Verletzte nach iranischen Angriffen auf Israel

Tel Aviv: Der Iran hat am Morgen erneut mehrere Ziele in Israel angegriffen. Medienberichten zufolge sind Geschosse in Wohngebieten in Tel Aviv, Haifa und Nes Tziona eingeschlagen. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums sind dabei mehr als 80 Personen verletzt worden, die meisten von ihnen leicht. Als Reaktion darauf wurde in Israel der Ausnahmezustand verschärft. Der Luftraum bleibt weiterhin geschlossen, Rückholflüge finden bis auf weiteres nicht statt. Die iranischen Revolutionsgraden kündigten Angriffe auf den Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv, auf ein Forschungszentrum und auf militärische Einrichtungen an. Umgekehrt hat auch Israel weiter Ziele im Westen des Iran angegriffen.

