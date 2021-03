Mehr als 80 Tote bei Brand in Migrantenlager im Jemen

Nachrichtenarchiv - 10.03.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sanaa: Beim Brand in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt sind medizinischen Kreisen zufolge mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten der etwa 150 Verletzten schweben demnach in Lebensgefahr. Laut der Internationale Organisation für Migration waren in dem Lager fast 900 Flüchtlinge vorwiegend aus Äthiopien untergebracht. Eine jemenitische Menschenrechtsorganisation teilte mit, einige der Verletzten seien von Huthi-Rebellen festgenommen worden. Ihnen werde humanitäre Hilfe und der Besuch von Angehörigen verwehrt. Die Huthi-Rebellen kontrollieren den Norden des Landes einschließlich der Hauptstadt Sanaa.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 21:00 Uhr