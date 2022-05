Mehr als 700 ukrainische Soldaten ergeben sich laut Russland in Stahlwerk

Nachrichtenarchiv - 18.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die russische Armee hat nach eigenen Angaben fast 700 weitere ukrainische Soldaten aus dem belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol gefangengenommen. In den vergangenen 24 Stunden hätten sich 694 Kämpfer ergeben, unter ihnen 29 Verletzte, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Insgesamt hätten sich seit Montag somit 959 ukrainische Soldaten auf dem Werksgelände in Mariupol in Gefangenschaft begeben, darunter 80 Verletzte. Schon im April hatte Russland nach wochenlanger Belagerung erklärt, die Kontrolle über die ukrainische Hafenstadt Mariupol übernommen zu haben. Allerdings hatten sich hunderte ukrainische Soldaten im Tunnelsystem unter dem riesigen Industriekomplex verschanzt und wurden von russischen Truppen belagert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 12:00 Uhr