Mehr als 70 Tote bei schweren Explosionen in Beirut

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Die beiden gewaltigen Explosionen in der libanesischen Hauptstadt gestern Nachmittag haben viele Opfer gefordert. Inzwischen ist von mehr als 70 Toten die Rede. Mehr als 3.700 Menschen wurden verletzt - darunter ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft. Die Detonationen haben sich im Hafen von Beirut ereignet - Straßen und Gebäude wurden verwüstet, Schiffe und Lagerhallen gerieten in Brand. Nach Angaben des libanesischen Ministerpräsidenten Diab sind 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat detoniert. Das Material sei seit sechs Jahren ohne Vorsichtsmaßnahmen in einem Lagerhaus untergebracht gewesen. Warum es explodiert ist, ist noch unklar. US-Präsident Trump sprach von einem furchtbaren Angriff mit einer Art Bombe. Er berief sich dabei auf Angaben von US-Generälen. Jedoch haben weder das Pentagon noch die libanesischen Behörden Hinweise auf einen Anschlag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 06:00 Uhr