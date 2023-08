Mehr als 70 Menschen sterben bei Feuer in Südafrika

Johannesburg: Bei einem Großbrand in einem mehrstöckigen Gebäude im südafrikanischen Johannesburg sind mindestens 73 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere Personen wurden verletzt. Das sagte ein Sprecher der Rettungsdienste. Demnach sind unter den Toten sieben Kinder. Bei dem Haus habe es sich um eine Art inoffizielle Unterkunft für Obdachlose gehandelt. Zeugen zufolge könnten bis zu 200 Menschen in dem Haus gelebt haben. Laut den Rettern hatten die Menschen in dem Gebäude eine Art Siedlung mit Hütten errichtet, die sie an der Flucht vor den Flammen behindert haben könnte. Nach Behördenangaben gibt es Hinweise darauf, dass die Menschen im Gebäude Feuer angezündet haben, um sich in der südafrikanischen Winterkälte warm zu halten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 12:15 Uhr