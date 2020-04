Mehr als 70 000 Anträge auf bayerischen Corona-Pflegebonus

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Für die Sonderzahlung von bis zu 500 Euro der bayerischen Staatsregierung an Pflegekräfte sind bis heute mehr als 70.000 Anträge gestellt worden. Gesundheitsministerin Huml zeigte sich erfreut sich über dieses Interesse. Mit dem Pflegebonus wolle die Staatsregierung ein Zeichen der Anerkennung für außergewöhnliches Engagement in der Corona-Krise setzen, sagte sie. Ihr Ministerium rechnet damit, dass rund 250.000 Beschäftigte aus verschiedenen Pflegeberufen den Bonus erhalten können. Anträge können online gestellt werden, die Frist endet am 31. Mai.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 13:00 Uhr