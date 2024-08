Mehr als 6.000 Haushalte in München ohne Strom

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat es große Probleme mit der Stromversorgung gegeben. Am Nachmittag waren vorübergehend mehr als 6.000 Haushalte nicht am Netz. Laut einer Sprecherin der Münchner Stadtwerke arbeiten Techniker daran, die Störung wieder zu beheben. Betroffen waren die Stadtteile Schwanthalerhöhe, Sendling/Westpark und Laim. Die Ursache für den Stromausfall ist bislang nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 20:00 Uhr