Mehr als 6.000 Abschiebungen zwischen Januar und März

Berlin: In den ersten drei Monaten des Jahres sind mehr als 6.000 Menschen aus Deutschland abgeschoben worden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Damit wurden mehr Menschen abgeschoben als im Durchschnitt pro Quartal in den vergangenen beiden Jahren. Die Rückführungen lagen noch in der Verantwortung der alten Bundesregierung. Am häufigsten wurden Menschen in die Türkei, nach Georgien, Frankreich, Spanien und Serbien abgeschoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2025 02:00 Uhr