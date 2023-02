Mehr als 600 Menschen sterben nach Erdbeben in Syrien und der Türkei

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gaziantep: Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Zahl der Toten auf mehr als 600 gestiegen. Am Morgen hatten zwei schwere Beben die Region erschüttert, das Epizentrum lag bei Gaziantep im Südosten der Türkei, nahe der syrischen Grenze. Das Hauptbeben hatte nach Messungen des deutschen Geoforschungszentrums Potsdam eine Stärke von 7,9. Die Türkei hat um internationale Hilfe gebeten, Israel und die USA haben bereits Unterstützung angeboten. Der türkische Innenminister Soylu rief die Bevölkerung dazu auf, nicht mehr mit dem Handy zu telefonieren, damit vorrangig Verschüttete erreicht werden können. Weil es immer wieder Nachbeben gibt, riefen Rettungsorganisationen dazu auf, beschädigte Häuser zu verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2023 08:00 Uhr