Mehr als 600 Menschen sterben in Israel durch Hamas-Angriffe

Tel Aviv: Bei den gestern begonnenen Angriffen der radikal-islamischen Hamas auf Israel sind nach Angaben eines Regierungssprechers bereits mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem halte die Hamas mehr als hundert Geiseln gefangen. Als Reaktion auf die Angriffe hat das Sicherheitskabinett der israelischen Regierung den Kriegszustand erklärt. Ministerpräsident Netanjahu sagte, damit würden weiterreichende militärische Schritte erlaubt. Derzeit sind nach israelischen Angaben zehntausende Soldaten im Einsatz. Sie sollen Geiseln befreien und die Angreifer zurückdrängen. Außerdem fliegt die Armee Luftangriffen auf den Gazastreifen. Ein Sprecher der Hamas sagte der BBC, seine Gruppe habe direkte Unterstützung aus dem Iran erhalten. Am Abend will sich der Uno-Sicherheitsrat in einer nichtöffentlichen Sitzung mit der Lage in Israel beschäftigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 17:00 Uhr