Mehr als 500.000 Corona-Infizierte in den USA

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA gibt es inzwischen mehr als eine halbe Million nachgewiesene Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Die USA haben außerdem erneut die weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet. Bis gestern wurden mehr als 2.100 weitere Opfer registriert. Insgesamt starben knapp 18.700 Infizierte. Am stärksten betroffen von der Pandemie ist der US-Bundesstaat New York. Die weltweit meisten Todesfälle verzeichnet bislang Italien mit mehr als 18.800 Toten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 06:00 Uhr